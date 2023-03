Francisca

¡Lo logre! Gracias a mi familia de Yes You Can por ir conmigo de la mano dándome las herramientas y empuje para lograr este gran cambio. Si hay una luz al final del túnel. Me siento recuperada, en control. Si yo pude hacerlo! Tú también puedes!

