¿Porqué el caso Calamar aterroriza al PLD?

(clic en foto pa’ ver el video)

Altagracia Salazar

Cuatro autobuses de Villa Gonzalez y uno de Bonao transportaron a los peledeístas que protagonizaron una protesta ayer en el momento en que se producía una reunión del CC de la organización y en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se conocían las medidas de coerción a los imputados en la operación Calamar.

La policía que había ampliado el perímetro de seguridad en torno al palacio de justicia luego de los incidentes del martes cuando se intentó conocer por primera vez las medidas de coerción contra los 19 imputados, entre ellos los más influyentes funcionarios del gobierno de Danilo Medina, dispersó a los manifestantes que salieron de la sede del pld hacia Ciudad Nueva con bombas lacrimógenas.

No hay duda de que el impacto de esas bombas se sintió en el local del PLD lo que se puede y debe dudar es si la PN es tan torpe como para disparar a la sede de un partido opositor. Pero aquí de todo hay un antecedente y ya pasó en el 2013 cuando el conflicto interno del PRD y le pueden preguntar a tío Google.

Cuando vi lo de los autobuses pensé que simplemente habían sido contratados para movilizar gente de los barrios de la capital pero el hecho de que una regidora de Bonao sea la propietaria del vehículo afectado por una de las bombas dice que es posible que si y que una parte viniera de esa localidad. La regidora tiene un historial no muy brillante.

Lo de ayer y lo de la semana pasada resulta curioso por donde quiera que se mire. Hoy el digital ACENTO se pregunta qué tiene de particular este caso que ha movilizado al PLD y a su presidente de la manera que no lo hicieron los anteriores sometimientos.

Hay que recordar que en el caso Pulpo el principal imputado es un hermano del ex presidente y que figura otra hermana. En el caso Coral están sus mas cercanos colaboradores militares y en el caso Medusa quien fuera su procurador general.

Y a pesar de eso no es hasta ahora que el PLD intenta una movilización que ha sido ruidosa pero no exitosa y menos exitosa si se confirma que los que protagonizaron la protesta de ayer fueron importados del Cibao. A menos que los cibaeños fueran contratados como especialistas.

Tatando de explicar el cambio de actitud del partido morado Acento deja impresas tres opciones. 1-En este caso (Calamar) sí habría evidencia de que el más alto liderazgo del PLD tuvo una participación directa en los supuestos ilícitos.

2-Se teme que algún imputado revele asuntos muy comprometedores a cambio de un trato relativamene benigno de parte de las autoridades, y algún mensaje habría sido recibido en el liderazgo del PLD sobre esta posibilidad.

3-La situación del PLD rumbo a las elecciones de 2024 sería difícil, que la única manera de insuflar ánimos a una militancia desalentada es jugar al opositor duro, que se la juega en las calles, que desafía al poder.

Nosotros tenemos una cuarta opción y es que se habla de una participación internacional o sea de investigadores de otros gobiernos en este caso.

Desde Sin Maquillaje ratificamos la pregunta del digital, qué tiene este caso que lo hace diferente a los otros?

Supongo que en días o meses lo sabremos.