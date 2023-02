Rihanna acusada de “peor sincronización de labios” en el Super Bowl

No todos quedaron impresionados con la electrizante actuación de Rihanna en el Super Bowl LVII a la mitad del juego lleno de acción entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs en el State Farm Stadium en Arizona.

Muchos vigilantes de las redes sociales acusan al ícono del pop de Barbados de «sincronizar los labios» durante el programa y algunos lo llaman la infracción «peor de la historia» en la historia de los espectáculos de medio tiempo.

A pesar de no hacer una presentación en vivo en solitario desde 2016, Rihanna no pareció perder el ritmo, recorriendo una mezcla de sus grandes éxitos desde «Umbrella» hasta «Work» en solo 13 minutos. Si eso no fuera lo suficientemente impresionante, la cantante de «We Found Love» anunció que está embarazada de su segundo hijo, sosteniendo su barriga durante el espectáculo.

Posteriormente, los fanáticos en línea la elogiaron y algunos afirmaron que había hecho una «declaración poderosa» para las mujeres de todo el mundo.

Desafortunadamente, la impresionante interpretación de Rihanna de «Umbrella» no impidió que los aspirantes a críticos musicales llovieran sobre su desfile: muchos acusaron a la estrella del pop de imitar las palabras junto con pistas pregrabadas en lugar de interpretarlas en vivo.



“Es increíble cómo Rihanna es capaz de seguir cantando incluso cuando deja el micrófono a un lado y no mueve los labios en absoluto”, dijo con sarcasmo un espectador de su supuesto karaoke inverso.

“Lástima que Rihanna esté sincronizando los labios”, lamentó otro junto con imágenes de su versión de “All of the Lights” de Kanye West, en la que sus labios y letras parecen sincronizarse tan bien como el doblaje de una película de kung-fu.

“Sabes que te amo, pero esos son los peores labios desde [sic] nunca. Dios mío”, tuiteó otro detractor, mientras que uno escribió: “No se debe permitir la sincronización de labios en el Super Bowl”.

Todos esperando emocionados el regreso de Rihanna y ella con playback pic.twitter.com/qFW0XzG3Xy — Diego Castañeda (@DiegoElFantasma) February 13, 2023

Un fan desilusionado se enfureció: “Rihanna ni siquiera tiene el micrófono cerca de su boca mientras suena la letra. ¿Por qué molestarse en hacer el espectáculo de medio tiempo si ni siquiera vas a intentar sincronizar los labios, extraño?

Rihanna es una de las muchas estrellas del pop acusadas de pronunciar sus letras durante las presentaciones de medio tiempo del Super Bowl, con otros presuntos infractores, incluidos Katy Perry y los Red Hot Chili Peppers.

Sin embargo, la sincronización de labios no es la estafa que parece: de acuerdo con la política de la NFL, los ensayos de los artistas de medio tiempo están pregrabados en vivo, por lo que pueden cantar tanto como quieran como una red de seguridad musical. Muchos cantantes optan por lo primero, para poder dedicar su energía a la rutina coreografiada que suele ser exigente.

La compañera del Super Bowl LVII, Sheryl Lee Ralph, fue acusada de manera similar de sincronizar los labios durante su deslumbrante programa en el juego, según Hollywood Reporter.

La estrella de “Abbot Elementary” respondió: “¿Importa? ¿Importa? No gracias.»