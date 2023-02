‘El PRM es un partido basura’

(clic en foto pa’ ver el video)

Altagracia Salazar

El PRM tiene mayoría en las dos cámaras del congreso y si esa organización sirviera para lo que dice que sirve este país y el gobierno de Luis Abinader podrían dar un salto histórico para la vida de los ciudadanos y ciudadanas pero no es así.

Al PRM hay que comprarlo por lo que es y venderlo por lo que dice que es y en términos institucionales es la misma basura o peor que la basura que hemos tenido antes.

Al inicio de su gobierno el presidente Abinader se comprometió con una serie de reformas institucionales que permitirían que algunos de los pasos dados por el país por su decisión política personal se convirtiera en instituciones. Su partido con mayoría en el congreso no quiere eso.

El país que se movilizó durante tres años contra la corrupción y la impunidad ha celebrado las acciones del Ministerio Público liderado por la magistrada Miriam Germán pero el PRM no quiere que el presidente de la República pierda la posibilidad de designar al procurador y sabemos de buena fuente que muchos en esa organización política apuestan a hacer saltar al actual equipo que lidera el MP para que allí lleguen compañeros del partido.

Ahora tenemos un buen ministerio público pero no un MP independiente porque un decreto del propio Abinader puede tirar todo eso a la basura.

Hace Dos años que la JCE presentó los proyectos de reforma a la ley electoral y de partidos y la semana pasada los congresistas sacaron un entuerto que no fortalece la institucionalidad, que deja los enormes montos para gastos que ha llenado la política de riferos y narcotraficantes y que involuciona la interpretación de los derechos de mujeres.

En un país donde la mayoría de la población no sabe para qué sirve un congresista, senadores y diputados establecen normas simplemente para garantizarse sus negocios sean políticos o económicos.

Ayer cuando vi al presidente anunciando las llamadas compras verdes me di cuenta de que el hombre tiró la toalla frente al tigueraje de su partido sobre todo en el congreso y tiró la toalla porque las compras verdes son un simple elemento del proyecto de ley de Compras y contrataciones que presentó al congreso donde su partido tiene mayoría hace dos años.

Para que ustedes entiendan de lo que hablo el presidente puede impulsar todos los elementos de la ley de compras que son administrativos pero ninguno de los que constituyen penas por violaciones.

El proyecto de ley establece mecanismos para garantizar compras locales, cuotas para pymes etcétera. Todo eso se puede hacer sin la ley pero no se puede trancar a los ladrones que saben todas las formas de violar cualquier normativa.

La ley de compras vigentes fue aprobada en marzo del 2006 por presiones internacionales al gobierno de LF y el PLD. En septiembre del mismo año el congreso entonces de mayoría peledeísta eliminó todas las penalidades.

El PRM lo criticó cuando marchaba con uniforme verde pero ahora no quiere soltar la teta y ni mira para allá. El PRM quiere esa ley que permitió a Alexis convertirse en el pulpo y que permitió miles de robos más en la administración pública.