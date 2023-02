Karim Nader Abu Naba’a, publicó un video en su cuenta Instagram en el que se deja ver hospitalizado. El “Príncipe Karim” sobrevivió a un accidente de helicóptero en Colombia, el cual dejó al menos tres lesionados. “Yo no me voy a morir hasta que no arregle a República Dominicana”, afirmó. (Seguir leyendo…)

