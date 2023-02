Big Papi pone a la venta mansión de US$12.5 millones

Aunque el exbeisbolista dominicano David Ortiz se retiró de las Grandes Ligas en 2016 sigue acaparando los titulares hispanos y estadounidenses y este lunes no fue la excepción al conocerse que puso su venta su mansión ubicada en Miami por 12.5 millones de dólares. (Seguir leyendo…)

Chequea algunas fotos de la mansión:

Red Sox legend David Ortiz is selling his Miami-area mansion for $12.5 million.

▪️ 10,200 sq ft, 5 bedrooms

▪️ Two-story bedrooms

▪️ 16-foot wide shower

▪️ Home theater with bar

▪️ Sports memorabilia lounge

▪️ Outdoor kitchen

▪️ Pool, three fire pits pic.twitter.com/f6nbTUXY2E

— Front Office Sports (@FOS) February 14, 2023