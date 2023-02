República Dominicana.–“Conmigo no relaje, con mi cualto no relaje”, le dijo la comunicadora Karen Yapoort a su esposo, el ex jugador de Grandes Ligas Edwin Encarnación, tras haber recibido cien pesos dominicanos (menos de dos dólares) de su parte para pagar el peaje de La Romana, lo que resultó gracioso para la presentadora de televisión que exigió más dinero.(Sigue leyendo…)