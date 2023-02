Ponches a dos manos

Pitcher ambidiestro causa sensación en su debut en el béisbol universitario.

El béisbol de Estados Unidos quedó maravillado la noche del miércoles al registrarse un momento inolvidable para la historia de este deporte. Y es que un lanzador ambidiestro debutó en la liga universitaria y dejó a todos sorprendidos luego de dominar a sus rivales lanzando con ambas manos y exhibiendo una gran velocidad.

Jurrangelo Cijntje es el nombre del pitcher ambidiestro que ha sido protagonista de una noche inédita en el béisbol universitario. Y es que vistiendo el uniforme de Mississippi State, debutó frente a Louisiana-Monroe y lanzó por espacio de cuatro innings, ponchando a siete rivales y lanzando rectas de hasta 92 millas por horas (MPH). (Seguir leyendo…)

.@HailStateBB's switch-pitching freshman @_LooCijntje 🤯

97 MPH from the right 🔥

92 MPH from the left 🔥 pic.twitter.com/g7XhndlsGJ

— SEC Network (@SECNetwork) February 23, 2023