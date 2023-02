Destrozado y con sed de justicia, el padre de Ivelisse Encarnación relató cómo esta le pedía ayuda mientras era apuñalada por su esposo, en un hecho ocurrido la mañana de ayer miércoles en el sector Los Unidos, del distrito municipal La Caleta, en Boca Chica.

«Cuando el esposo de la hija mía la estaba matando, la hija mía me llamó: Papá papá, me está matando Domingo, me está matando», expresó Benjamin Encarnación, al tiempo que lamentó no poder salvar la vida de la fémina.

Mientras que Yaniris Gómez, tía de la víctima, pide a las autoridades que el hecho no quede impune, ya que según manifestó, Ivelisse era una «mujer de su casa». (Seguir leyendo…)