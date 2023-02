República Dominicana.–De Kakao Talk, Telexfree, Organo Gold, Money Free, Royals Club, 3.14 (Mantequilla) y demás hierbas aromáticas, varios famosos no se han escapado y se han dejado convencer de la idea de acumular dinero de manera fácil y rápida, tres palabras (dinero, fácil y rápido) que no deberían escribirse nunca en una misma oración si no es para dar una información sobre estafa.(Sigue leyendo…)