‘El negocio de la segunda vuelta’

(clic en foto pa’ ver el video)

Altagracia Salazar

El ex presidente Leonel Fernández dijo la semana pasada que tres encuestas le daban un empate técnico con el presidente Luis Abinader con miras a las elecciones de mayo del año que viene. Los números ofrecidos por Fernández en el encuentro de medios del grupo Corripio iban del 32 al 38 sin que ninguna aspiración superara el 40%.

Eso se llama cuadre estadístico porque indica que el 70% por cientos de los votantes se decantan por el gobierno o por la Fupu y el 30 restantes son el PLD y los minoritarios incluidos PRD y reformistas, y los indecisos.

Desde Febrero del año pasado la oposición política asumió el discurso de la segunda vuelta y en ese sentido además de Fernández han hablado Felucho Jiménez, Charlie Mariotti, Gustavo Sánchez del PLD. José Francisco Peña Guaba, un aliado tradicional de Fernández, ha escrito interminables reflexiones. Ayer Quique Antún se sumó al discurso segunda vueltista.

La única experiencia conocida de segunda vuelta fue en el 96. En la primera vuelta el PRD con Peña Gómez como Candidato obtuvo un 46%, el PLD un 38% y el reformismo en el poder un 15. El resultado final fue casi mecánico Peña Gómez 48 y el PLD reformista 51.

Yo no sé cuánto se parece el panorama actual pero no es el mismo.

La ultima encuesta que yo vi sabiendo quien la pagó da los siguientes resultados:

Abinader 48.9, Leonel Fernández, 24.4, Abel Martínez 12.6, Guillermo Moreno 2.9, Miguel Vargas 0.9 el resto del mundo político no aparece. El 6.6 no vota por ninguno y el 4.7 no sabe.

En el próximo torneo electoral hay varios elementos nuevos que los partidos tendrán que tomar en cuenta. El primero es el tamaño del padrón que según la JCE podría superar los 8.5 millones de cedulados. El segundo elemento que hay que tomar en cuenta es el voto del exterior que por primera vez se acerca al 10% del total del padrón porque al ultimo corte de la JCE en noviembre del año pasado ya superaban los 700 mil.

El otro elemento es la abstención real. Tradicionalmente la abstención en RD rondaba el 30% pero en el ultimo proceso llegó a un 45%. Nadie ha explicado el porqué del fenómeno pero se puede citar la pandemia y la falta de deseo de los miembros de la JCE de ese momento que no querían el voto en el exterior y que hicieron lo imposible por boicotearlo. A las urnas estaban convocados 7.529.932 electores, casi medio millón de ellos en el extranjero, de los cuales votaron 4.163.275, es decir, el 55,29 % del padrón.

Descartar o afirmar que habrá segunda vuelta por ahora es un albur pero el panorama en este año recomienda a los negociantes de la política que lo hagan temprano. Para las alianzas hay un momento en que los grupos se encarecen y otros en que se devalúan. Quienes tienen décadas negociando un puñado de votos ya con uno ya con otro partido tienen que decidir temprano porque si los bloques se fortalecen su valor pasará de papeleta a menudo.