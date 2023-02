Congresista Adriano Espaillat celebrará su quinto evento anual Dominicanos en el Capitolio

EE.UU.–El congresista Adriano Espaillat (NY-13) encabezará la quinta edición anual de Dominicans on the Hill (Dominicanos en el Capitolio), que se celebrará en vivo y en persona el próximo miércoles, 8 de febrero de 2023, en el Capitolio de los Estados Unidos, en Washington, DC.

Celebrado anualmente durante el Mes de la Herencia Dominicana, Dominicanos en el Capitolio fue creado por el Rep. Espaillat para reconocer el creciente compromiso cívico de la comunidad domínico-estadounidense y de toda la diáspora.

Desde sus inicios, Dominicanos en el Capitolio se ha convertido en un evento emblemático que se lleva a cabo en el Capitolio de los Estados Unidos al que asisten cientos de líderes comunitarios, profesionales, estudiantes y funcionarios electos de ascendencia dominicana y grupos de todo el país.

Bajo el tema: “¡Dominicanos, bateando con las Bases llenas!”, Dominicans on the Hill celebrará eventos previos al día de la conferencia, con motivo de la visita de jóvenes legisladores dominicanos el martes, 7 de febrero, que incluye un desayuno de trabajo con el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, en el Edificio del Capitolio.

Los jóvenes legisladores dominicanos además sostendrán reuniones con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almargo; con Troy Miller, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, en el Edificio Ronald Reagan; y con la directora del Departamento de Estado para Asuntos del Caribe, Nan Fife, en el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

La visita concluirá en la Embajada de la República Dominicana en Washington, D.C.

El miércoles, 8 de febrero, Dominicans on the Hill empezará a las 10:00 a.m. con una Exhibición en el Atrium del Capitolio, con los temas: “El legado de los dominicanos en el béisbol” y “Ocupaciones estadounidenses de la República Dominicana”.

El programa de eventos empezará a las 12:00 p.m., en el Auditorio del Congreso, con las palabras de bienvenida del congresista Adriano Espaillat.

Entre los invitados especiales que se dirigirán al público figuran el secretario del Departamento de Educación de los Estados Unidos, Miguel A Cardona; el senador de EE.UU. por Nueva York y líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer; la senadora de EE.UU. por Nueva York, Kirsten Gillibrand; el senador de los EE.UU. por Nueva Jersey, Robert Menéndez; y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes de EE.UU., Hakeem Jeffries.

Así como la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Sonia Guzmán; el exdirector del NIAID, Anthony S. Fauci, M.D.; el asesor presidencial especial para las Américas, senador Christopher Dodd; y el jefe de la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios de la OMB de la Casa Blanca, Rick Revesz.

En el curso del programa de este año, miembros del congreso saludarán al público presente, entre ellos los congresistas Nydia Velázquez, Raúl Ruiz (expresidente del CHC ), Dwight Evans, Robin Kelly, Vicente González, Susan Wild, Bill Pascrell, Darren Soto, Lori Trahan, Maxwell Alejandro Frost, David Cicilline, Norma Torres, Sheila Cherfilus-McCormick y Maria Elvira Salazar.

Durante conferencia de este año, se realizarán reconocimientos especiales a personalidades de gran prestigio, entre ellos el Salón de la Fama del Béisbol Juan Marichal; el sargento Aquilino Gonell; el Dr. Anthony Fauci; la vicegobernadora de Rhode Island, Sabina Matos; y el congresista José Serrano.

En Dominicanos en el Capitolio se presentarán paneles, foros y conferencias de alta relevancia para la comunidad domínico-estadounidense, entre los que se destacan el panel: “Diáspora Dominicana: Su Perspectiva”, moderada por la concejal de Boston Julia Mejía, con segmentos de Educación con la Dra. Ramona Hernández, directora del Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY y profesora de Sociología en el City College de Nueva York; y de Salud, con el Dr. Rafael Lantigua, especialista en Medicina Interna y director adjunto del Instituto Taub para la Investigación sobre la Enfermedad de Alzheimer y el Envejecimiento del Cerebro, de Columbia University.

Otros segmentos de este panel son Gobernanza, con Ana Quezada, senadora del estado de Rhode Island; y Fondo Fiduciario para la Diáspora, con el arquitecto Rodolfo Pou, fundador y presidente del Directorio de la Fundación Diáspora y Desarrollo.

El segundo panel, bajo el título: “Educación y Educación Superior: Cambiando el rostro de la educación a través del emprendimiento y la educación técnica y profesional” estará moderado por Angélica Infante, comisionada de Educación en Providence, RI., y contará con la participación de Melody Gonzales, directora ejecutiva de la Iniciativa de la Casa Blanca para el Avance de la Equidad Educativa, la Excelencia y las Oportunidades Económicas para los Hispanos; y Amy Lloyd, subsecretaria de la Oficina de Educación Profesional, Técnica y de Adultos.

En tercer panel, con el título: “Negocios: Acceso y Resiliencia”, estará moderado por Daisy Báez, con conferencias de Alejandra Castillo, subsecretaria de Comercio para el Desarrollo Económico de EE. UU.; Nallely de Jesús, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Supermercados (NSA); Ramón Vargas Quezada, director de Desarrollo de Negocios en Labor on Site, y las apariciones especiales de Sojey Fernández y Evelyn Sosa, de Mujeres Emprendedoras de la Ciudad de Nueva York, experta en micro/pequeñas empresas de la SBA, y se reconocerá a la líder comunitaria Nurys D’ Oleo.

El cuarto panel, sobre Salud, moderado por el Dr. Rafael Lantigua, contará con la participación del Dr. José Peña, especialista en Medicina Interna en McAllen, Texas; y la Dra. Ligia Peralta, doctora en Pediatría y Medicina del Adolescente en Maryland.

El quinto panel, bajo el título: “Legado dominicano y futuro en el Béisbol”, contará con la participación de Pedro Martínez, ex lanzador abridor de varios equipos de grandes ligas, ocho veces All Star, tres veces ganador del premio Cy Young, campeón de la Serie Mundial y miembro del Salón de la Fama del Béisbol en 2015.

Así como también Juan Marichal, ex lanzador abridor de varios equipos de grandes ligas, diez veces All Star y miembro del Salón de la Fama del Béisbol en 1983; Omar Minaya, ejecutivo del béisbol dominicano, quien se desempeñó como gerente general de los Mets y los Expos de Montreal; y Luis Rojas, entrenador y gerente de béisbol profesional dominicano, exdirigente de los Mets de 2020 a 2021 y actual entrenador de tercera base de los Yankees de Nueva York.

Para obtener actualizaciones sobre el evento de este año, visite las páginas de Twitter e Instagram: @RepEspaillat y @DominicansHill y asegúrese de seguir al Rep. Espaillat en Facebook y Twitter en @RepEspaillat y en Instagram en @RepAdrianoEspaillat.