Doble compromiso

Dos novios se piden matrimonio mutuamente durante concierto de Jay Wheeler.

Durante el concierto del cantante puertorriqueño Jay Wheeler, una pareja de novios fanáticos de la música del exponente de pop urbano se pidieron matrimonio la noche de este martes frente a miles de personas sobre el escenario del Amway Center, en Orlando, Florida.

La joven mujer subió a tarima, donde estaba Wheeler, y se arrodilló con anillo en mano frente al hombre, a quien describió como la persona que estuvo con ella en un momento en el que su salud no era la mejor, “dormía conmigo, me bañaba, me daba comida”, pero éste la levantó para tomar su lugar y ser él quien le hiciera la romántica pregunta con su propia sortija, que también tenía preparada para sorprender a su prometida. (Seguir leyendo…)