Chequea el tráiler de la película sobre George Foreman

Uno de los boxeadores más icónicos de la cultura estadounidense y mundial es George Foreman, por eso no faltaba mucho para que se hiciera una producción audiovisual de su historia.

Sony Pictures lanzó el miércoles el tráiler oficial de Big George Foreman: The Miraculous Story of the Once and Future Heavyweight Champion of the World, la película biográfica protagonizada por Khris Davis (Judas and the Black Messiah) como el famoso boxeador convertido en predicador convertido en boxeador conocido como uno de los más fuertes en subir al ring. (Seguir leyendo…)