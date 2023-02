Artesanía criolla | Dominicosas en tu taza de Café

Por Timoteo Estevez

Par de chancletas Samurai, un mangú con salami y cebolla que te puede transportar cada mañana al campo dominicano en una taza de café o simplemente un decorativo para llevar en cualquier ocasión. Leidy López, mejor conocida como “Luva de Arcillería”, ha dedicado gran parte de su vida a crear manualidades con arcilla polimérica que muestran un “chín” de nuestra tierra. Elementos como mariposas, aves, flora y fauna dominicana son fuente de inspiración para ofrecerle al mundo estas maravillosas creaciones.

Remolacha: ¿Cómo inicia Luva las manualidades?

Luva: Siempre he tenido interés en lo manual; recuerdo siendo muy niña cómo tenía habilidad para el arte. Fue a eso de los 10 años que recuerdo que una tía me enseño a trabajar la porcelana fría. Hacia mis proyectos de la escuela con ella, y para recreación propia. A los 19 años quise emprender, y en algo que me apasionara, fue cuando mis manos volvieron a recordar el modelado en la porcelana fría, más tarde, llego la arcilla polimérica a mis manos.

Remolacha: ¿Cuántos años tienes realizando estas creaciones?

Luva: Este, ya son 10 años.

Remolacha: ¿Cuáles han sido las creaciones que más te han inspirado de tu trabajo?

Luva: El Pan Con Café, por tratarse de las costumbres dominicanas, y por supuesto, la flora y fauna dominicana.

Remolacha: ¿Cuáles son las cosas que más te piden?

Luva: El Pan Con Café sin duda siempre es el favorito. También el Mangú Con Los Tres Golpes, fascina, Las Cayenas son también de las favoritas

Remolacha: ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus trabajos?

Luva: Con el tiempo he aprendido métodos para trabajar cantidades importantes en mis producciones, por lo que diario debo estar en el taller para que eso sea efectivo, en el momento, por mis responsabilidades primeras, (mi esposo y mis hijos) suelo estar unas 5 horas en el taller por día.

Remolacha: ¿Por qué te inspira el campo dominicano?

Luva: Nosotros como cultura tenemos demasiado para contar, y creo que el estar a veces en tanto contacto con ella, nos hace pasar por alto su belleza. Cuando salimos del cuadro, en otra perspectiva, vemos que nuestra cotidianidad, es una verdadera riqueza que se puede plasmar en cualquier ámbito del arte. No querer dejar olvidadas nuestras costumbres, y lo que nos rodea, como nuestro medio ambiente, es lo que me motiva.

Remolacha: ¿Puedes mencionar algunos proyectos que hayas realizado con tus manualidades que te han llenado de orgullo?

Luva: Claro. Mi primer proyecto, fue trabajar el Pan Con Café y La Prota (la greca), para la marca de café Maguana; abrió las puertas a mis posibilidades de producción. Un proyecto que amé y que aun amo, por creer en mí y brindarme la oportunidad de crear y producir en una época tan difícil, como lo fue 2020; este proyecto fue plataforma para el producto de las tazas decoradas en arcilla polimérica, en manera pública una vez más, GRACIAS POR CREER SIEMPRE EN MI TRAJO Maguana.

Trabajar también las flores y aves endémicas de nuestro país para la marca Bolitos y Candín, fue una oportunidad para valorar y conocer a fondo el amor hacia otra parte de ‘’Lo Nuestro’’, agradezco especialmente esta oportunidad porque abrió mis ojos a crear una conciencia no solo artística de mí misma, sino a apostar a mis capacidades y amar mejor mi país protegiendo su medio ambiente. En este proyecto conocí personas que valoro y que han aportado mucho en mi arte.

Remolacha: ¿La Arcillería es para ti un trabajo que tiene futuro y que puede inspirar a más jóvenes?

Luva: Lo es. A través de las capacitaciones desde 2019, el objetivo es que todos quienes hayan tenido el interés, puedan, aprender a crear con este noble material, y producir dependiendo de sus necesidades, tanto en manera emocional, social como económica. Especialmente, madres jóvenes como yo, que con estos conocimientos puedan emprender en sus hogares, sin la necesidad de salir de casa.

Remolacha: ¿Consideras importante darle seguimiento a este tipo de artesanía para inspirar a otros iniciar su propio negocio en otras partes del país?

Luva: Muy importante, como te describía anteriormente, el propósito de puedan tener a mano los conocimientos, los materiales, el instrumento, (que, en otros tiempos en nuestro país, no eran muy abundantes) es que puedan, usar esto como una fuente de ingresos para los distintos escenarios; y por qué no, también como una arte terapia.

Remolacha: ¿Cómo podemos conseguir tus creaciones?

Luva: Puedes dirigirte a las tiendas más cercanas a tu comunidad, que contengan el arte ‘’A Pura Mano’’. Si no estás seguro de cuáles son en nuestras redes, puedes enterarte.

Redes sociales de Leidy: @arcilleria en Instagram

849.875.2918 en Whatsapp