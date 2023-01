Muere el DJ más viejo del mundo

Ray Cordeiro, un elemento fijo de la escena musical de Hong Kong durante unas siete décadas, murió a los 98 años.

Su comité funerario dijo el sábado, hora local, que Cordeiro, nombre completo Raimundo Maria Cordeiro, pero mucho más conocido como «Tío Ray», murió el viernes en el Centro Médico CUHK en Hong Kong. La causa de la muerte no se reveló, pero el comité dijo que amigos y familiares lo enviaron con una versión de «Nunca caminarás solo».

Nacido el 12 de diciembre de 1924, Cordeiro trabajó como guardián de prisión y empleado de un banco, antes de comenzar su carrera en 1949 en Radio Rediffusion. En 1960, fue nombrado jefe de música ligera en Radio Hong Kong, que más tarde se convirtió en la RTHK de hoy. Cordeiro continuó como presentador en RTHK hasta 2021.

Ya en el año 2000, obtuvo un récord Guinness como el DJ más viejo del mundo. Su programa «All the Way with Ray» en RTHK se elevó a correr en gran medida ininterrumpido desde 1970 hasta mayo de 2021.

Sus primeras entrevistas con The Beatles, Elvis Presley y Cliff Richard fueron notables, y fue reconocido por Elvis Presley Enterprises por su contribución: en los últimos años, el programa de tres horas y nocturno «All the Way» comenzaría invariablemente con una canción de Elvis.

Cordeiro fue honrado con la Estrella de la Plata Bauhinia de Hong Kong el año pasado. Otros honores incluyeron un MBE en 1987, una beca honoraria de la Academia de Artes Escénicas de Hong Kong en 2012 y un Doctorado Honorario en Ciencias Sociales de la Universidad China de Hong Kong en 2022. RTHK le otorgó a Cordeiro un premio a la vida en 1997.

«El Dr. Cordeiro (Tío Ray) hizo contribuciones significativas a la industria de la radiodifusión en los últimos 70 años y fue considerado en el sector. Fue el presentador del programa de radio más antiguo de Hong Kong, «All the Way with Ray», con gran éxito. Me gustaría expresar mi sincero agradecimiento al Dr. Cordeiro por sus contribuciones de por vida a la industria de la radiodifusión, y expresar mis más profundas condolencias a su familia. Lo recordaremos con cariño», dijo el Secretario de Comercio y Desarrollo Económico de Hong Kong, Algernon Yau.

«El tío Ray nos guió para apreciar la música con sus sólidas habilidades profesionales, su amplia experiencia y su voz amistosa durante muchas décadas. Fue una figura prominente en la cultura popular de Hong Kong y nuestro amable senior, haciendo contribuciones considerables a la escena musical de Hong Kong. Nos entristece su fallecimiento y será recordado con cariño», dijo el Secretario de Cultura, Deportes y Turismo, Kevin Yeung.