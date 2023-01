RD | Conoce playa y ciudad en 10 horas

(clic en foto pa’ ver el video)

Andariego DO

Siempre me preguntaba si era posible conocer los puntos más importantes de la ciudad de Santo Domingo y una de las playas más cercanas a la capital en menos de 10 horas. Pero los temas de logística y nuestro interés por crear contenido que sea divertido y educativo, no había impedido realizar este desafío.

Pero hoy ya llegó el día y les informamos que esta aventura fue grandiosa, desde la hermosa arena blanca de Juan Dolio hasta los recorridos históricos más interesantes de nuestro centro colonial.