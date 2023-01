Rompió en llanto y pataleo tras enterarse que aerolínea perdió a sus perros

(clic en foto pa’ ver el video)

Un pasajero que llegaba a Estambul, Turquía, vivió una situación desgarradora: la aerolínea le perdió los cuatro perros que viajaban con él, en la bodega. Al enterarse de la dramática situación, el turista tuvo una crisis de nervios en el aeropuerto, rompió en llanto y debió ser asistido.(Seguir leyendo…)

This man lost 4 dogs in an airport in TURKEY! Does anyone know what happened ? Did he get his dogs back? PLEASE BE CAREFUL THEY STEAL DOGS IN TURKISH AIRPORTS !!!! #lostdog #istambul #turkey pic.twitter.com/LUu8yyDSKM

— Lina (@CarolinaSarfati) January 21, 2023