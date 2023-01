Oso ‘que se tomó 400 selfies’ causa sensación

Las cámaras de seguridad de un parque público en Colorado captaron al menos 400 fotografías de un oso que parecía estar posando en una sesión de fotos. Las imágenes han causado furor desde su publicación en redes sociales.

Recently, a bear discovered a wildlife camera that we use to monitor wildlife across #Boulder open space. Of the 580 photos captured, about 400 were bear selfies.🤣 Read more about we use wildlife cameras to observe sensitive wildlife habitats. https://t.co/1hmLB3MHlU pic.twitter.com/714BELWK6c

— Boulder OSMP (@boulderosmp) January 23, 2023