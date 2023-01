El avance incluye un vistazo más detallado a Kang y al MODOK del Universo cinematográfico de Marvel.

Lo confieso. Ninguna de las películas de la nueva fase del Universo Marvel me ha gustado especialmente (con la notable excepción de Spider-Man: No Way Home). Echaba de menos algo que me levantara del asiento al mismo nivel que Infinity War o Endgame, y ese algo acaba de llegar inesperadamente en forma de tráiler, el nuevo tráiler de Ant-Man & The Wasp: Quantumania. (Seguir leyendo…)