Tiburón se acerca a metros de nadadores en Australia

Un gran tiburón ha sido visto nadando cerca de una popular playa en la ciudad australiana de Perth.

Los bañistas se vieron obligados a acortar sus inmersiones en Mullaloo Beach después de que el tiburón tigre de 2,5 metros de largo (8 pies) fuera visto alrededor del mediodía del 9 de enero.

La playa estaba particularmente ocupada cuando se acercó el depredador, ya que actualmente son las largas vacaciones escolares de verano en Australia.

A beach in Australia was forced to close after an 8ft tiger shark swam worryingly close to beach goers.

Toby Nichol, who filmed the close encounter, said the shark had been nicknamed Trevor.

