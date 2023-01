Jeremy Renner dice que se rompió más de 30 huesos

«Quiero agradecerles a todos por sus mensajes y consideración. Mucho amor y aprecio para todos. Estos más de 30 huesos rotos se repararán y fortalecerán, así como el amor y el vínculo con familia y amigos se hace más profundo», dijo la estrella de Marvel en las redes sociales.( Seguir leyendo…)

Chequea video a continuación

I want to thank EVERYONE for their messages and thoughtfulness. Much love and appreciation to you all. These 30 plus broken bones will mend , grow stronger, just like the love and bond with family and friends deepens pic.twitter.com/kzj2CLYdXA

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 21, 2023