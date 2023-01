(clic en foto pa’ ver el video)

Altagracia Salazar

Aunque las primeras planas de hoy están sesgadas por el triunfo del licey en cuatro jornadas al hilo, el encuentro de medios Corripio donde el ministro de educación encueró el sistema y puso claro que ha pasado con el 4% para el sector, institucionalmente la noticia de hoy es que la JCE quiere saber con claridad cómo se financian los partidos políticos.

Hace dos días que la confesión de Francisco Pagán nos conmovió. Escuchar de como el empresario Juan Ramón Gómez Días llegaba a su oficina con seis cheques por 150 millones de pesos como aporte de campaña puso en evidencia el origen de los fondos para los enormes gastos de campaña y por otro lado la falta de transparencia de los partidos. Según Pagán por decisión personal el se quedó con cheques por 50 millones y devolvió 100.

Todo eso pasa porque el financiamiento de los partidos es un barril sin fondo y de paso una fuente de enriquecimiento de los distintos actores del sistema.

Cuando se aprobó la financiación pública de los partidos se trataba de enfrentar los compromisos que implicaban esa financiación y ha ocurrido que a los partidos no hay cuarto que le alcancen y ahora tienen el dinero público que sale de nuestro sudor y el dinero privado que establece un compromiso porque no hay topes. Usted puede llevar 150 millones y alguien lo agradecerá aunque sea el 0.70% de los contratos que ha recibido.

Quien puede donar 150 millones siempre encontrará un “Funda” que grite “Ese si es bueno”.

Hace diez años cuando estuve enferma en Estados Unidos abrí una cuenta bancaria en ese país por recomendaciones de un entendido que me dijo que de esa manera se resolvía de forma transparente cualquier emergencia económica asociada a mi salud. Esa cuenta se usó para donar mil dólares a un candidato amigo no porque yo lo pudiera hacer sino porque un tercero no podía donar mas de cinco mil dólares en ese momento.

La primera potencia mundial establece un tope y un sistema de transparentar los donativo pero en RD los partidos prefieren la zona gris que permite la existencia de los Gómez Díaz.

Habrá que esperar la reacción de los partidos a los requerimientos de la JCE pero hay que decir que ya no vivimos como en la época en que las organizaciones ponían a un grupito de compañeros a amanecer haciendo recibos. Aun los cheques y los pagos a nombre de terceros dejan un rastro y quien los busca encuentra.

Hay partidos como FUPU que ha llenado el país de vallas y vallitas sin estar en un año electoral. Supongo que pronto sabremos de dónde sale el dinero para eso.