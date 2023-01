Gloria Estefan al Salón de la Fama de los Compositores

EE.UU.–Gloria Estefan, Snoop Dogg, Sade, Jeff Lynne, Glen Ballard, Teddy Riley y Liz Rose fueron elegidos para ser incorporados al Salón de la Fama de los Compositores. El grupo anunciado el miércoles incluye a los creadores de canciones tan emblemáticas como “Man In the Mirror” , “Drop It Like It’s Hot” y “Rhythm Is Gonna Get You” .( Seguir leyendo…)