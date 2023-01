¿Quéseto? El perro que pronto será “bilingüe”

Ariana Giampietro, de 26 años, pensó que su perro de acogida ‘Monty’ estaba siendo desobediente cuando ignoró las órdenes en inglés. Pero después de una semana de confusión, se dio cuenta de que el Pitbull solo entiende español.

Después de descubrir que anteriormente vivía en una granja con una familia española, Ariana buscó las palabras «abajo» y «vamos».

Inmediatamente, Monty supo qué hacer, y una vez que sus nuevos propietarios comenzaron a hablarle español, «se asentó» en su nuevo hogar.

El perro pronto será «bilingüe», ya que le están enseñando inglés antes de mudarse con su nueva familia adoptiva.

Ariana, una administradora de casos de adopción para niños en cuidado, de Gainesville, Florida, EE. UU., dijo: «Podría decir que quería, me estaba escuchando, pero era como si no supiera cómo.

«Una vez que me enteré de sus antecedentes y me di cuenta de que era porque solo sabía español, me sorprendió”.

«Estaba tan feliz de entender de dónde venía la disonancia. Después de empezar a hablar con él en español, fue como si se hubiera instalado.

«Nada te prepara para el shock de poder cerrar esa división cultural – Me sorprendió, pero me emocionó mucho cuando todo tenía sentido».

En un golpe de suerte, el compañero de Ariana, Andrew Gómez, de 27 años, habla español con fluidez, por lo que pudo ayudar con el dilema.

Monty, el primer perro de acogida de Ariana, es «muchos más feliz y más seguro» que cuando llegó en diciembre, ahora se le habla en su propio idioma.

Incluso ha acumulado la confianza para planificar juegos de tira y lucha libre con la otra perra de Ariana, Lucy.

La amante de los perros decidió comenzar a acoger a los Pitbulls después de perder a su propio Pitbull, Jack, a la edad de siete años por cáncer en noviembre de 2022.

Ella está decidida a demostrar a la gente que la raza «estigmatizada» es realmente «amante y leal».

«Es raro: le había estado diciendo a mi novio durante tanto tiempo que quería aprender español, y descargué Duolingo pero nunca lo usé», agregó Ariana.

«Andrew ahora se ríe de ello porque tener un novio de habla hispana nunca me hizo comprometerme con Duolingo, pero tener un perro de habla hispana sí.

«El estigma dice que los Pitbulls son violentos y no se pueden entrenar, lo que obviamente no es cierto en absoluto.

«Son tan responsables y leales y necesitamos más personas amorosas para recibir a estos magníficos perros».