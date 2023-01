Tipo lanzó intencionalmente un Tesla con su familia desde un acantilado de California

El conductor de un Tesla que cayó por un acantilado el lunes en Devil’s Slide, en el condado San Mateo, fue arrestado por intento de asesinato y abuso infantil después de que investigadores dijeron que creían que el accidente fue intencional, según la Patrulla de Caminos de California. (Seguir leyendo…)

Video: así rescataron a los pasajeros:

This afternoon, deputies responded to a solo vehicle over the side of Hwy 1 south of the Tom Lantos tunnel. Two adults suffered non-life threatening injuries and two children were unharmed. Tremendous collaborative effort btwn SMSO, @CHP_GoldenGate and @calfireSCU pic.twitter.com/sVyKp6LSrc

— San Mateo County S.O (@SMCSheriff) January 3, 2023