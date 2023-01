Joven deja un mensaje antes de intentar quitarse la vida

Una joven dominicana con problemas depresivos público en sus redes sociales desgarradoras palabras que describían la situación por la cual está viviendo y por la cual pretendía poner fin a su vida, ya que según expresó “ya no encaja aquí”. (Seguir leyendo…)

Texto integro de Cristy Mateo:

Cuando lean este texto estaré en proceso de partir de esta tierra, no termino con mi vida por cobarde, lo hago porque necesito sentir la paz que no he encontrado en este mundo. La depresión ha consumido lentamente mi vida, llevo semanas sin dormir, lloro todas las noches, perdí la pasión por las cosas que me gustan y mi estado emocional es una montaña rusa. He pedido ayuda en diversas ocasiones pero la gente minimiza la depresión como si fuera un drama del momento o buscar llamar la atención, cuando para los que la sufrimos vemos pasar nuestra vida por el frente mientras que nosotros estamos en pausa, sin poder hacer nada, porque nuestra manera de pensar positivamente está bloqueada, le doy las gracias a esas personas que siempre fueron lindas conmigo y estuvieron ahí, gracias al señor que me regalaba una rosa cada vez que me veía, me subía el ánimo a mil y gracias a los que sabían mi condición y nunca dejaron de estar atentos y me dieron ánimo cuando más lo necesitaba. Ya yo no encajo aquí.

Según informaciones en redes sociales, sus planes fueron frustrados por agentes de la policía y se encuentra bajo custodia.