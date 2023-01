¿Quien ordena los consulados dominicanos?

(clic en foto pa’ ver el video)

Una ciudadana dominicana residente en Allentown, PA, solicitó la renovación de su pasaporte en el consulado dominicano en Philadelphia. Como la ciudadana tiene 74 años su hija debió acompañarla en el viaje de unas dos horas y, por tanto, dejó de trabajar una jornada.

El valor del pasaporte no es el más caro porque fueron 135 dólares pero supone mucho más que la renovación local por diez años que es de 5,650 pesos. Un pasaporte ordinario en RD cuesta 1,650 y mil más por la ruta VIP.

Tres meses después de la solicitud y después de varios viajes y varios días de trabajo perdidos a la ciudadana le notifican que su documento se perdió y que tiene que: reportarlo como perdido y pagar 75 dólares adicionales por la perdida. Por lo menos le reconocen el pago anterior.

El consulado en Philadelphia no se ocupó de establecer las responsabilidades por la perdida de un documento porque de hacerlo sería quien lo perdió quien debía pagar por el hecho y no la ciudadana dominicana y su familia que perdieron tres meses, gastaron en combustible y comida por varios viajes y todavía no pueden tener algo tan simple como un pasaporte.

El gobierno anunció el año pasado un plan de modernización de los servicios consulares que convocó a empresas nacionales e internacionales a presentar propuestas para la operación de servicios consulares de solicitudes de visado, renovación de pasaportes y otros trámites consulares. Se hizo el anuncio pero no se ha dicho nada a partir de la fecha.

El año pasado cuando un diario reportó que los consulados dominicanos en Haití habían otorgado 818, 885 visas en 7 años pocos pensaron en la otra parte de esa cifra y es los 64 millones de dolares generados por la acción. En total los consulados dominicanos tuvieron operaciones por 85 millones de dólares entre el 2015 y el 2022.

Yo no sé con cuanto se quedan los cónsules pero si es el 10% serian 8 millones de dólares en 7 años.

Hoy puse el caso de una ciudadana de la tercera edad varada en Estados Unidos por la ineficiencia de los consulados cuando termine esta transmisión seguro que en mi correo y mi mensajería habrá decenas de denuncias similares.

Yo no quiero pensar que el anuncio del año pasado de la cancillería quedó en el aire y que las maquinarias partidarias se tragarán el afán de modernización del canciller, pero sé que es el funcionario mas impopular entre la grey perremeista del exterior que quiere su grasa. Mientras tanto dos millones de dominicanos que remiten mas de 10 mil millones de dolares en remesas pagan los platos rotos.