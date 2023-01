El tipo más tatuado de Gran Bretaña ha afirmado que está siendo discriminado por su banco, pero no por su apariencia.

El hombre de 43 años, dice que HSBC no le dejará abrir una cuenta bancaria debido a su nombre, el cual cambió de Matthew Whelan a ‘King Of Inkland King Body Art The Extreme Ink-ite’ en 2008.

Pero a pesar de ser su nombre legal durante más de una década, afirma «He tenido algunos problemas en el camino porque es bastante único, bastante loco, pero es mi nombre legal. Estoy tratando de cambiar a HSBC desde TSB y me han rechazado. Me están discriminando por mi identidad».

«Simplemente no estoy satisfecho con ellos. Cualquier otra persona, si no está satisfecha con el servicio de su banco, puede cambiar fácilmente. Todo el mundo debería poder cambiar, así que ¿por qué no puedo? Solo quiero que me traten como todos los demás y no ser discriminados».

El adicto al tatuaje, que se llama ‘Body Art’ para abreviar, afirma que el banco lo ha rechazado porque el nombre no coincide con su pasaporte. En 2013, se le negó un pasaporte y los funcionarios afirmaron que su nombre inusual no se ajustaba a sus políticas. Pero como lo había cambiado por la encuesta de escritura, desafió con éxito al Gobierno y obtuvo un pasaporte en 2014.

Explicó: «Tuve que comprometerme – la parte de la foto de mi pasaporte muestra mi nombre como Bart Tei-i, pero la página de arriba dice: ‘El titular también es conocido como King Of Inkland King Body Art The Extreme Ink-ite’. Mientras tanto, en muchas de mis facturas, dice cosas diferentes. Algunos dicen Bart Tei-i, otros dicen King Of Inkland. Obviamente, esto se debe a que mi nombre es muy largo y tienen que encajarlo en sus sistemas. Pero, ¿por qué significa esto que no puedo cambiar de banco? Todo lo que estoy tratando de hacer es cambiar, así que no es como si fuera nuevo en este país y estuviera empezando desde el principio. Tengo la documentación del gobierno, tengo facturas a mi nombre, tengo una hipoteca con Halifax con mi nombre en las declaraciones, así que no debería haber ningún problema.

'Body Art' dice que cambió su nombre porque sentía que su identidad había cambiado.