Confiscan una “bazuka” en equipaje de mano de pasajero

Texas, EEUU–Un arma tipo “bazooka” capaz de derribar un tanque militar fue confiscada en el equipaje de mano de un pasajero en Texas luego de que la persona no declarara la misma a la Administración de Seguridad en el Transporte .( Seguir leyendo…

Así lo subieron en sus redes:

Today @TSA officers @SATairport discovered this 84 mm caliber weapon in checked luggage. It was undeclared, as required when traveling with firearms or weapons. Here's info about traveling with firearm. https://t.co/FjDYDrQV0E #Monday #SafetyFirst pic.twitter.com/ax5sqxHNYX

— TSA_SouthWest (@Tsa_SouthWest) January 16, 2023