República Dominicana.–“Nunca olvidaré ese día. Hace 11 años de eso y nunca lo he podido borrar de mi mente. Ella me llamó para su habitación, me sentó en la cama y con su cara muy limpia me dijo: ‘Tú sabes que yo debo unos cuartos gordos, y no tengo cómo pagarlos. Fulano está interesado en ti, ayúdame con eso, júntate con él’. Me quedé muda”. No logra dejar de llorar y una persona que vive en su casa le pasa un vaso con agua.(Sigue leyendo…)