Video | La viuda de Tatico Henríquez recuerda sus vivencias

(clic en foto pa’ ver el video)

Las cosas de Xiomarita

Las Gordas, Nagua. – Visitar a Elba en su hogar es adentrarse a la cotidianidad del campo, la sencillez de una mujer que sin conocernos personalmente nos abrió las puertas, nos invitó a comer y pasamos una tarde hermosa a la vera del almendro, un frondoso árbol con historias y que su hermano Rafael Chaljub Mejía lo sembró y es portada en su libro “Relatos inocentes”, vivencias de su adolescencia y juventud en su casa materna.

Elba Chaljub es la viuda de un ícono de la música típica, como lo fue Tatico Henríquez y lo sigue siendo, ya que no existe un merenguero o acordeonista típico que no interprete uno de sus merengues, porque si no lo toca el público lo pide y que, aunque nunca sonará igual, lo mantiene vivo, como lo ha mantenido vivo su cuñado Rafael Chaljub, investigador del merengue típico dominicano, en sus libros, en entrevistas y defendiendo ese género y su legado.

La viuda recuerda su noviazgo con Tatico, en esa misma casa de madera, también las letras de “Mujer cariñosa”, “Desde que la vi me enamoré de ella, de sus lindos ojos y su cabellera”, canción que interpreta Joseíto Mateo y que le tarareaba por ese contenido. Nunca quiso que le dedicaran canciones, era diferente y en esta entrevista abunda en su experiencia vivencial con uno de los acordeonistas más recordado.

