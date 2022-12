El principal programa social de la Presidencia, Supérate, recibió el reconocimiento internacional “European Award for Best Practices”, de la European Society for Quality Research-ESQR (Sociedad Europea para la Investigación de la Calidad), con sede en Lausana (Suiza), que reconoce a las empresas, administraciones públicas y organizaciones por sus mejores prácticas y resultados en la gestión de la calidad. (Seguir leyendo…)