‘La PN batea para 300 en Los Alcarrizos’

(clic en foto pa’ ver el video)

Altagracia Salazar

Dos policías y un empleado del 911 servían a una estructura delincuencial que fue “desmantelada” a tiros en un intercambio de disparos con agentes de la Dicrim.

Asumiendo como válida la versión de la policía, o sea que los tres empleados públicos de áreas de seguridad estaban al servicio del delito, hay que concluir que las bandas de controlan los barrios y que tienen estructuras de control similares a las de las grandes ciudades de mundo no son tan artesanales como se quieren vender.

Se supone que tanto los policías como el empleado del 911 tiene acceso a un rango de información privilegiada.

En el caso del 911 puede saber donde están las cámaras de seguridad de las que tanto se vanaglorian las autoridades y la forma en que se puede saltar su control.

En el caso de los policías desde poner su arma al servicio del delito hasta cuando y como patrullan los policías que: “no se han apartado de los lineamientos de la institución” para usar las palabras del vocero.

En mi condición de ejecutiva de medios de comunicación, porque ocupé puestos de dirección durante más de 20 años, una de las primeras cosas que se aprende es a identificar a los subalternos y sus capacidades.

Una tiene que saber qué puede esperar de cada uno de los miembros del personal que se tiene a cargo.

Parece que en la policía dominicana hay una excepción de la regla y las gerencias locales no conocen a su gente.

Es la única explicación para que en el caso de Los alcarrizos la policía batee para 300 y se queda de lo más tranquila. De seis supuestos delincuentes acribillados dos pertenecen a la propia institución.

Yo supongo que hoy se abre una investigación de los superiores de esos alistados. Quisiera saber cual era su conducta bajo el uniforme, cuánto rendían y en que tiempo trabajaban para la banda 30-30.

Ayer hablé con varios residentes de las inmediaciones del barrio Las Mercedes donde ocurrió la tragedia. Ahí todo el mundo sabían quienes eran y de lo que eran capaces.

¿Porqué no lo sabia la policía hasta ayer?

El gobierno de Abinader ha fracasado en su política de seguridad pública porque no tiene política de seguridad pública.

Reacciona como han reaccionado los gobiernos anteriores cuando el bote se le llena de agua.

Militarizaron Santo Domingo norte y aplicaron una política se ley seca que duró menos que una cucaracha en un gallinero. Desde ayer militarizaron Los Alcarrizos. Vamos a ver cuanto dura.

Todavía República Dominicana es uno de los países con una tasa relativamente baja de violencia delincuencial y victimización. Eso lo dicen los números de las prestigiosa Insigth Crime, pero eso no es consuelo.

Encubrir las responsabilidades del gato no disminuye la cantidad de ratas. Si ayer la PN bateó para 300 en los Alcarrizos para cuanto batea en cada municipio?