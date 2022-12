Dizque avistamientos de ovnis aumentaron este año en NY

El Centro Nacional de Informes de Ovnis afirmó hoy que los supuestos avistamientos de ovnis en la Gran Manzana aumentaron un 4% este año, y por primera vez los neoyorquinos presentaron fotos al centro para tratar de respaldar sus afirmaciones.

En 2022, el centro recibió cuentas de 28 avistamientos, frente a 27 en 2021. Y en una docena de nuevos casos, se enviaron fotografías, gracias a un «sitio web revisado».

Si las imágenes en su mayoría fuera de foco son una prueba real de que la verdad está ahí fuera sigue siendo muy cuestionable, pero acompañan a las declaraciones de los testigos de que los turistas interestelares están visitando Nueva York a un ritmo creciente.

«Tomé 4 fotos del Empire State Building mientras esperaba una luz verde – al día siguiente noté 6 orbes en 2 fotos en diferentes posiciones», publicó el incrédulo conductor, y agregó: «El brillo de la luz del edificio era tan brillante que no noté los orbes en ese momento y puedo entender por qué esto podría no haber sido notado por nadie en el suelo».

El 18 de junio se vieron dos «objetos que cambiaban de forma que permanecieron juntos» en el East River poco antes de las 8:00 p.m.

«Mi padre se dio cuenta de los objetos, y al principio pensé que eran solo globos que alguien soltó porque estaban bastante altos. Sin embargo, cuanto más miraba, me di cuenta de que no se comportaban como globos. Se iluminarían por todos lados y luego no en absoluto. Se movían de una manera tan extraña que ni siquiera puedo describirlo», explicó.

Otro creyente informó de un movimiento «gran y silencioso ovni en forma de boomerang» a través del cielo de Manhattan justo después de las 6:30 p. m. del 23 de agosto. Estaba relajándose con su esposa y su hijo de 2 años en el extremo sur del Central Park.

«Estaba por encima de las nubes, pero todavía extrañamente visible y claramente no era un avión ni ningún otro tipo de avión que hubiéramos visto», dijo el estupefacto padre. «Era muy grande y totalmente silencioso y se movía de manera constante, suave y rápida, sin sonido… Nadie más parecía darse cuenta».

Un testigo de Flushing, Queens, tomó una foto en la mañana del 12 de septiembre que creen que muestra una nave «que cambió de dirección y se cierne varias veces (arriba, abajo, izquierda, derecha), que se distinguía fácilmente de un avión». El despacho incluye una imagen de un avión y un OVNI rodeados en un marcador mágico para hacer el caso.

Queens informó de seis contactos espeluznantes, mientras que Brooklyn tuvo cuatro experiencias extraterrestres, seguidas de Staten Island y The Bronx, con tres y dos, respectivamente.

En general, hubo 167 avistamientos de platillos voladores en todo el estado este año, según el Centro Nacional de Informes de Ovnis.

Al otro lado del río en Nueva Jersey, se reportaron 72 incidentes de ovnis en 2022, una caída del 5% con respecto a los 76 del año anterior.

En el municipio de Hamilton, un residente aturdido salió de su casa alrededor de las 7:40 p.m. 24 de septiembre solo para ver «una luz increíble moviéndose a través del cielo de oeste a este». El mirador descaparado añadió: «Había un aura o neblina alrededor del objeto», que «dejaba un rastro».

El Centro Nacional de Informes de Ovnis, fundado en 1974, «no hace reclamos sobre la validez de la información en ninguno de estos informes», dice su sitio web, y agregando que «se han omitido engaños obvios, sin embargo, la mayoría de los informes se han publicado exactamente como se recibieron en las propias palabras del autor».

El director del centro, Peter Davenport, ha dicho previamente que la verdad está ahí fuera. «Creo que estos objetos que llamamos ovnis nos visitan de forma rutinaria, y supongo que están controlados por inteligencia extraterrestre».