La canción de la cantante estadounidense Mariah Carey ‘All I Want For Christmas Is You’ batió el récord de escuchas en un día en el servicio de música Spotify, informa Vulture citando los datos publicados por Spotify Charts. (Seguir leyendo…)

