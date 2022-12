Perro Dogecoin se recupera milagrosamente

Internet ha dejado escapar un suspiro de alivio por la sorprendente recuperación de un perro que provocó un meme viral y se convirtió en la cara de una criptomoneda.

Kabosu, un adorable shiba inu japonés de 17 años, se enfermó en Nochebuena. Su dueño, Atsuko Sato, publicó en Instagram, describiendo su condición como «muy peligrosa» y diciendo que el perro había dejado de beber y comer; la publicación generó miles de deseos.

También reveló que el perro tiene leucemia linfoma crónica, un tipo de cáncer, y colangiohepatitis aguda, una afección inflamatoria del hígado y las vías biliares.

Pero la última publicación de la Sra. Sato, el viernes, dice que Kabosu puede terminar sus comidas, beber mucha agua e incluso dar un paseo corto por el parque.

«Me sorprende lo rápido que se recuperó», dijo Sato, dirigiéndose a sus 422.000 seguidores y agradeciéndoles su apoyo.

«El Milagro de Kabosu no podría haber ocurrido sin sus cálidos deseos y oraciones», escribió.

Los fanáticos de Kabosu y la comunidad de criptomonedas ciertamente la respaldaron en los últimos días en TikTok, Twitter e Instagram.

Your prayers are working ✨

Our Doge, Kabosu is recovering well. She had her meal and even went for a walk today. Keep sending your love & prayers @kabosumama ✨🙏✨ pic.twitter.com/uMBZXOEkZt

— DogeDesigner (@cb_doge) December 29, 2022