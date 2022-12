(clic en foto pa’ ver el video)

Después de años de desarrollo, Disney y Lucasfilm finalmente lanzaron el primer tráiler del muy esperado Indiana Jones 5, que ahora se titula Indiana Jones and the Dial of Destiny. El anuncio del título y la revelación del tráiler ocurrieron en la Comic Con de Brasil.(Seguir leyendo…)

Chequea video a continuación