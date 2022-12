Hoy ocurrirá la noche más larga del año en RD

Jean Suriel: Hoy ocurrirá la noche más larga del año en República Dominicana: durante el solsticio de invierno, el día más corto ha sucedido en el país debido a que las horas de luz solar son menos en el hemisferio norte.

Así la noche parecerá interminable. El amanecer y el atardecer en zonas de República Dominicana de la siguiente manera:

– Santo Domingo: amanecer 7:08 AM / atardecer 6:09 PM

– Santiago: amanecer 7:13 AM / atardecer 6:10 PM

– Punta Cana: amanecer 7:02 AM / atardecer 6:02 PM

– Montecristi: amanecer 7:17 AM / atardecer 6:13 PM

En total tendremos más de 13 horas de oscuridad en el territorio dominicano.