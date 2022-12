El Alfa se la devuelve a Michael Miguel

El Alfa responde a las fuertes declaraciones del comunicador Michael Miguel Holguín.

El Alfa por Instagram

Soy un hombre de amor y paz me gusta decir la verdad Michael Miguel Holguín me trató muy bonito y siempre me respetó al más alto nivel, le escribo estas letras por que usted es digno de admirar…

Quiero que sepa que yo no sabía lo sucedido ni siquiera me enteré, me pude hacer de la vista gorda pero su gran trato hacia mi persona fue siempre con amor 1ro le pido disculpas a Carolin y a usted por el mal entendido, no tenía conocimiento!!

Dios me lo bendiga y espero verlo pronto y darle un abrazo, para mi usted es el mejor del país.

