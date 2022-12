‘La policía nacional haciendo cuentos’

(clic en foto pa’ ver el video)

Altagracia Salazar

Ayer alguien me envió una frase atribuida a Albert Einsten que reza que nadie puede esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Eso lo he dicho yo con menos sabiduría respecto a la nuestra vida cotidiana.

Hoy todos los medios anuncian que 33 mil policías saldrán a patrullar con motivo de las fiestas navideñas.

El anuncio debe motivar una serie de preguntas.

¿Son nuevos esos policías; Qué hacían antes o dónde estaban? ¿Por qué en medio de tanta queja de la ciudadanía y de tanta exposición de la delincuencia, esos policías estaban guardados como enantes el vestido de la pascua?

Según la nómina pública, la PN tiene 37 mil miembros, supongo que ese numero variará pero no en 33 mil.

Si según la nómina la uniformada tiene 37 mil miembros y ayer se anunció que 33 mil saldrán a patrullar, hay que colegir que son los 33 mil que deben patrullar siempre y que parece que estaban ocupados en otra cosa y que, por tanto, con motivo de la navidad nos van a hacer el favor de cuidar de la ciudadanía que se supone es lo que tienen que hacer siempre.

En favor de las actuales autoridades hay que decir que el anuncio no es nuevo y que si se le pregunta a Google nos daremos cuenta que se hace todos los años no importa quién dirija la policía, quién sea el ministro de interior ni de cual gobierno. Es la misma pendejada, se anuncia el patrullaje, se dice de una cantidad enorme de policías como si hubiera una contratación extraordinaria para navidad.

Los gobiernos del PLD inauguraron para la República Dominicana el apogeo de la comunicación y el reinado de la percepción. El sistema de comunicadores pagados para decir lo que convenía a la administración sustituyó las acciones reales para enfrentar cualquier problema.

Cuando usted escucha el anuncio del patrullaje masivo tiene que llegar a la conclusión que es la misma estrategia. Ojalá y hoy no escuchemos al bocinerío alabando la presencia policial con motivo de la navidad y sin preguntar y después de navidad qué?