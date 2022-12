‘Central Romana, No problem’

(clic en foto pa’ ver el video)

Altagracia Salazar

Pocos de los activistas que asistieron a la manifestación por el Día Internacional del Trabajo se atrevieron a levantar carteles con los que se pueda identificar el sindicato de la empresa donde trabajan.

Los únicos valientes fueron varios empleados del Sindicato de Trabajadores de la Nestlé (Sitranestlé), del Sindicato Portuario de Haina y de la Asociación de Trabajadoras del Hogar. La ultima no es un sindicato.

A la actividad no fueron 500 personas. Las tres centrales sindicales que convocaron a la manifestación «aseguraron que los empresarios presionan, chantajean, y cancelan a sus dirigencias sindicales sin miramiento, violando también los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por República Dominicana.

Los dirigentes de esas centrales sindicales fueron ayer al encuentro de Medios Corripio es una especie de jornada extraordinaria porque el invitado ordinario fue el ministro de agricultura y allí aseguraron que el Central Romana no viola los derechos de los trabajadores, que allí no hay trabajo forzoso y que la restricción impuesta por Estados Unidos a las importaciones de azúcar y derivados producidos por la empresa no puedan entrar a su territorio es una represalia gringa por la política migratoria dominicana.

Los sindicalistas no mostraron ninguna evidencia de lo que dijeron ni en los diarios del grupo empresarial se la pidieron.

Resulta curioso o debería resultar curioso que ningún medio de la República Dominicana se le ha ocurrido la idea de ir a uno de los 101 bateyes de la empresa en cualquiera de las cinco provincias del este a constatar las condiciones de los trabajadores que dicen los gringos que son pésimas.

Las condiciones de un batey no mejoran ni empeoran en un día. Puede que los trabajadores hablen o no pero los periodistas tenemos mil formas de averiguar las cosas. Los medios dominicanos se han conformado con repetir como cotorras lo que dice fulano o mengano.

Me considero amiga de algunas personas vinculadas a la administración de esa empresa. No les he hablado en los últimos días pero supongo, por sentido común, que se mueven en el sentido de lograr que las sanciones sean revocadas. De hecho la única declaración oficial del gobierno dominicano se orienta en acompañar a la empresa para el levantamiento de las sanciones.

Yo quisiera saber si entre las acciones del gobierno o de la empresa está el respaldo de los famosos lideres sindicales dominicanos que no logran llevar 500 personas a un acto del primero de mayo. Yo les preguntaría porqué los miles de trabajadores del libérrimo Central Romana no acudieron a su manifestación?

Hace unos días les dije que pasaría lo mismo que con la muerte de turistas gringos. El gobierno de Danilo y su ministro de turismo creyeron que superarían ese impasse con su aparato de bocinas convenciendo a convencidos.

El gobierno de Abinader hace lo mismo y no sé que hace Romana Corporation pero supongo que esos ya tienen asesores caros para trabajar en el norte que es donde hay que hacerlo.

Ya hay prensa gringa que pagó pasajes, alquiló vehículos y pagará hoteles para constatar lo que no le interesa a los medios dominicanos. Por ellos nos enteraremos de la realidad.