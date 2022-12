Cardi B le respondió a un usuario que destacó su riqueza después de que ella subió un tuit sobre la economía en Twitter a principios de esta semana.

«Estamos en una recesión…..Feliz Navidad», escribió junto a un emoji de un árbol de Navidad.

Uno de sus seguidores no tardó en responderle: «Lo dice la rapera que vale 40 millones»

La cantante, de 30 años, respondió señalando que la estimación de su riqueza era demasiado baja, pero que aun así necesita administrar sus finanzas para permitirse su lujoso estilo de vida.

«Valgo más que eso y, ¿saben qué? Si no ahorro, trabajo y hago un presupuesto, también podría perderlo», tuiteó. «¿Qué te hace pensar que por mucho dinero que tengas no puedes perderlo todo si no manejas tu dinero correctamente. Yo también tengo facturas, responsabilidades y gente a la que tengo que ayudar».

Chequea el tuit original: