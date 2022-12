6 Alimentos enlatados que debes comprar

(clic en foto pa’ ver el video)

Mashed Español

Sardinas a granel, espaguetis en papilla y atún con mercurio: ¿qué comida enlatada vale la pena y cuál debe ir directo al bote de basura?

La calabaza enlatada no solo se usa para tarta o golosinas que abundan a finales de año, y en el supermercado encontrarás la mezcla para pastel de calabaza, y la calabaza en puré, la que, según Livestrong, es fuente de nutrientes y vitaminas.

Hay dudas en cuanto a si la calabaza enlatada es realmente calabaza, porque según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) la «calabaza» en lata puede incluir calabaza de pulpa dorada. Según Southern Living, la marca Libby ‘s utiliza la variedad Dickinson, una variedad alargada y de piel suave parecida a la calabaza butternut.

Los beneficios de la calabaza enlatada son muchos y según OSF Healthcare, una taza contiene 7 gramos de fibra, algo que la Clínica Mayo considera esencial para tener buen salud intestinal, evitar enfermedades del corazón y contra algunos tipos de cáncer.

La calabaza enlatada tiene betacaroteno, que mejora la visión y refuerza el sistema inmunitario, así como vitaminas y minerales que ayudan a la presión arterial e incluso a perder peso, y según el American Kennel Club, es saludable para tu animal peludo y le ayuda cuando tiene ocasionales molestias estomacales.

Compra: calabaza | 0:00

Compra: garbanzo | 1:17

Compra: sardinas | 2:32

Compra: tomates | 3:39

Compra: maíz | 4:45

Compra: corazón de alcachofa | 5:42

No compres: frijoles cocidos | 6:33

No compres: pasta precocida | 7:49

No compres: carne enlatada | 8:38

No compres: fruta en almibar | 9:25

No compres: algunas sopas | 10:19

No comprar: atún blanco | 11:15

Lee El Artículo Completo (en Inglés): https://www.mashed.com/197021/7-canned-foods-you-should-buy-and-7-you-shouldnt