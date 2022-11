El presidente ejecutivo de la Cámara de Aseguradoras y Reaseguradores (Cadoar), Miguel Villaman, afirmó este sábado que no todas las víctimas que se vieron afectadas por las fuertes lluvias registradas el pasado viernes, no podrán reclamar daños en sus vehículos inundados. «Si las personas no contratan los seguros, no pueden reclamar», dijo Villaman. (Seguir leyendo…)