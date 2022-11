Un millón de dominicanos sin acceso a la salud

strong>Altagracia Salazar

Mientras las personas se entretienen en el espectáculo de las noticias falsas hoy más de un millón de usuarios de la seguridad social no podrán recibir atención en salud por el conflicto de los médicos y se suspenderán cientos de cirugías electivas. Eso señores es la realidad y no parece generar un sentimiento colectivo.

Un país que se pasa entre dos y tres años en campaña electoral agota todos los temas y aquí lo peor es que no se discuten los problemas reales que afectan a la mayoría.

No pasa un día sin que a nosotros llegue una denuncia de una situación de negación de servicios de salud pero eso no se refleja ni en los medios ni en las redes.

Hay que llegar a la conclusión de que eso no le importa a la gente. (Sigue leyendo…)