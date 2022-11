(clic en foto pa’ ver el video)

EE.UU.–Un locutor de radio deportivo no pudo controlarse después de escuchar una broma en vivo… El tipo Se rió tan fuerte que se defecó en los pantalones

Here is the moment @MrazCBS had an accident in his pants live on air. pic.twitter.com/WMK9puIzXO

