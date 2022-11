Toyota presenta el nuevo Prius híbrido (video)

(clic en foto pa’ ver el video)

Este miércoles 16 de noviembre, la gente de Toyota presentó su nuevo modelo híbrido Prius 2022 en Tokio, de gasolina y electricidad de que no solo viene con más potencia, aceleración y rango de manejo. También es más elegante, desechando el cuerpo angular bastante pesado para un aspecto elegante y futurista.( Seguir leyendo…)

Chequea video a continuación

INTRODUCING the all-new Toyota Prius!

🔥 Significant design upgrades!

🔥 2-litre 4 cyl. with 220hp!

🔥 Available as a PHEV only!

🔥 Travel for 39 miles on EV power alone!

It's recognisable the world over, but can this new design match the popularity of the previous gen? pic.twitter.com/mIMgOT3Ro3

— carwow (@carwowuk) November 16, 2022