«RD, un país donde ser pobre es un delito» (VIDEO)

(clic en foto pa’ ver el video)

Altagracia Salazar

Los campesinos de La Culebra de El Seibo que hicieron un segundo peregrinaje a la ciudad de Santo Domingo en demanda de que el gobierno de Luis Abinader resuelva la situación generada por el desalojo de las tierras que ocupaban hace tres años en Vicentillo, El Seibo.

El primer viacrucis todavía en la administración de Danilo Medina terminó luego que el campamento que establecieron frente al Palacio de gobierno fuera desalojado una madrugada a puro palo y macanazo. Campesinos que nunca habían estado solos en el Gran Santo Domingo fueron abandonados en distintos lugares de la capital y solo la buena voluntad de los ciudadanos impidió que alguno muriera porque los casos de extraviados fueron muchos.

Ese campamento fue visitado por numerosos dirigentes y activistas de la oposición política de entonces que hoy está en el gobierno.

Pocas cosas son dolorosas como el proceso de desarraigo de un adulto mayor del lugar donde nació o donde ha vivido la mayor parte de su vida y este es el caso de los campesinos de La Culebra. Es probable que, en cualquier otro lugar, estén con mejores condiciones para salir adelante que con las tierras de esa zona que solo son rentables para la siembra de caña en gran escala porque la caña es una plaga y no demanda de buenos suelos.

El caso de La Culebra es uno más de los casos de terrenos que alguna vez fueron del Cea que han sido engullidos por los monstruos cañeros del sector privado (Vicini y Central Romana) que son el primero y el segundo mayor terrateniente de la RD gracias a que, tras eliminado el Cea, se han quedado con la mayoría de las que fueran sus tierras. Este es uno más. Las otras tierras del CEA en el este fueron entregadas por distintos gobiernos a grandes empresas de la zona o se la han robado políticos y militares.

Hay para todo el mundo menos para los pobres.

En dos años el gobierno de Luis Abinader no ha podido resolver el problema de los Campesinos de La Culebra porque no se atreven a tocar los intereses corporativos de Romana y Vicini ni con el pétalo de una rosa.

Las exportaciones de azúcar de Central Romana son el 60% de las exportaciones nacionales del rubro pero apenas un 1.8 % de las exportaciones totales y el gobierno de Abinader dispuso que tres ministerios trabajen con la empresa para solventar una crisis particular de la empresa aunque el ultranacionalismo no lo acepte.

Hoy una central Sindical que se supone debe defender a los trabajadores se sumó a la solidaridad con la empresa. En el país eso no es novedad pero en el resto del mundo si.

Cuando uno ve está inequidad avalada desde el poder debe llegar a la conclusión de que en este país se pobre es casi un delito y por tanto una tercera parte de la población tiene carácter de delincuente.

Las cárceles que como los cementerios ofrecen siempre el perfil de una sociedad es la mejor evidencia de nuestra afirmación, no importa a qué cárcel usted vaya entenderá que en este país solo delinquen los pobres.