Mira en cuánto se vendió la pelota del jonrón 700 de Pujols

La pelota del jonrón número 700 de Albert Pujols se vendió en una subasta por 360.000 dólares.

Pujols conectó un par de jonrones contra los Dodgers de Los Ángeles el 23 de septiembre para convertirse en el cuarto jugador de Grandes Ligas en llegar a 700, uniéndose a Barry Bonds, Hank Aaron y Babe Ruth. El jonrón 700 provino del relevista de los Dodgers Phil Bickford y le dio a los Cardinals una ventaja de 5-0 en el camino a una victoria de 11-0.

Marlowe Leal, quien atrapó el No. 700, finalmente se quedó con el balón después de que fuera autenticado en el Dodger Stadium. Luego firmó con Goldin Auctions para vender la preciada posesión. El historial completo de 33 ofertas por la pelota se puede encontrar aquí.

A Pujols no le importó no recibir el recuerdo. «Los souvenirs son para los fanáticos. No tengo ningún problema si quieren quedárselos. Si quieren devolverlos, genial. Pero al final del día, no me enfoco en cosas materiales», dijo Pujols.

